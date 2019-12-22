CHP Antalya İl Saymanı hayatını kaybetti
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CHP Antalya İl Saymanı hayatını kaybetti

CHP Antalya İl Saymanı Hüseyin Karadeli, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

22.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:24
CHP Antalya İl Saymanı hayatını kaybetti

CHP İl Saymanı Hüseyin Karadeli, geçirdiği sonucu yaşamını yitirdi.


Partisinin önceki gün gerçekleştirilen , Kepez ve Konyaaltı ilçe kongrelerine katıldıktan sonra akşam saatlerinde rahatsızlanan Karadeli, hastaneye kaldırıldı.


Kalp krizi geçirdiği belirlenen Karadeli, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.


Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Karadeli, Korkuteli ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA
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