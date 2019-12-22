CHP Antalya İl Saymanı hayatını kaybetti
CHP Antalya İl Saymanı Hüseyin Karadeli, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
CHP Antalya İl Saymanı Hüseyin Karadeli, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Partisinin önceki gün gerçekleştirilen Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe kongrelerine katıldıktan sonra akşam saatlerinde rahatsızlanan Karadeli, hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Karadeli, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Karadeli, Korkuteli ilçesinde toprağa verildi.