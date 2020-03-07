CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığına Nilüfer Deveci seçildi
CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci güven tazeledi.
CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci güven tazeledi.
Antalya Kültür Merkezinde düzenlenen 14. Olağan Kongrede, divan başkanlığı seçiminin ardından verilen önerge ile mevcut başkan Nilüfer Deveci ile başkan adayı Suzan Şimşek'in blok listeyle seçime katılması kararı alındı.
Protokol konuşmalarının ardından yapılan seçimde, Suzan Şimşek 145, Nilüfer Deveci 159 oy aldı.
Deveci, yeniden göreve getirildi.
Kaynak: AA