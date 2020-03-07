CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığına Nilüfer Deveci seçildi
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CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığına Nilüfer Deveci seçildi

CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci güven tazeledi.

07.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:52
CHP Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığına Nilüfer Deveci seçildi

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci güven tazeledi.

Antalya Kültür Merkezinde düzenlenen 14. Olağan Kongrede, divan başkanlığı seçiminin ardından verilen önerge ile mevcut başkan Nilüfer Deveci ile başkan adayı Suzan Şimşek'in blok listeyle seçime katılması kararı alındı.

Protokol konuşmalarının ardından yapılan seçimde, Suzan Şimşek 145, Nilüfer Deveci 159 oy aldı.

Deveci, yeniden göreve getirildi.

Kaynak: AA

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