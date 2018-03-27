CHP Antalya İl Başkanı Kumbul'dan, Aa'ya Ziyaret
CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Murat Eğilmez'i makamında ziyaret etti.
CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Murat Eğilmez'i makamında ziyaret etti.
Kumbul, CHP İl Başkanlığı görevine seçildiğini belirterek, bu kapsamda kurum ve kuruluş temsilcilerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bölge Müdürü Eğilmez, CHP İl Başkanına ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.