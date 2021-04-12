CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı
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CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alındığı belirtildi.

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar'ın, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alındığı belirtildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, il ve ilçe örgütleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen oylama sonunda CHP Antalya İl Başkanı Bayar'ın görevden alınmasına karar verildi.

Bayar'ın yerine gelecek günlerde atama yapılacağı vurgulandı.

Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevden alındığı yönünde bilgi geldiğini ancak gerekçeli kararın kendisine ulaşmadığı söyledi.

Karar geldiğinde açıklama yapacağını belirten Bayar, "Bana resmi yazı gelmediğinden görevimin başındayım. Gerekçeli kararı bekleyeceğim. Alındığımız doğruysa gerekçeli karar geldiğinde önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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