CHP Antalya Gazipaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Antalya Gazipaşa İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Antalya Gazipaşa İlçesi Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Yılmaz oldu. Peki, Mehmet Ali Yılmaz?

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 1964 yılında Gazipaşa'nın Gökçesaray Köyü'nde dünyaya geldi. Mehmet Ali Yılmaz, liseyi Antalya Lisesi'nde bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek lisans yaptı.

SGK'DA BAŞMÜFETTİŞLİK GÖREVİNDE BULUNDU

Yurt dışı ve Türkiye'de "Sosyal Güvenlik ve Belediyeler" konulu tezleri hazırlayan Yılmaz, Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu'nda sırasıyla Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş görevlerinde bulundu. CHP'den aday adayı olması nedeniyle geçtiğimiz ay SGK'daki başmüfettişlik görevinden istifa etti. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Antalya İli Gazipaşa İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.