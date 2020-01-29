CHP Antalya'dan Elazığ'a yardım
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CHP Antalya'dan Elazığ'a yardım

24 Ocak akşamı Elazığ'da meydana gelen ve birçok vatandaşın yaşamına neden olan deprem sonrasında, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın yardım tırı yola çıktı.

29.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:59
CHP Antalya'dan Elazığ'a yardım

24 Ocak akşamı 'da meydana gelen ve birçok vatandaşın yaşamına neden olan deprem sonrasında, CHP İl Başkanlığı'nın yardım tırı yola çıktı.


Depremin ertesi günü il başkanlığı, başta ilçe örgütleri olmak üzere tüm Antalya'ya çağrı yapmış ve yardım kampanyası başlatmıştı. CHP Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği yardım kampanyasında toplanan materyaller bugün Elazığ'a gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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