CHP Antalya'dan Elazığ'a yardım

29.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:59

24 Ocak akşamı Elazığ'da meydana gelen ve birçok vatandaşın yaşamına neden olan deprem sonrasında, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın yardım tırı yola çıktı.



Depremin ertesi günü il başkanlığı, başta ilçe örgütleri olmak üzere tüm Antalya'ya çağrı yapmış ve yardım kampanyası başlatmıştı. CHP Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği yardım kampanyasında toplanan materyaller bugün Elazığ'a gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA