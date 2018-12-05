CHP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar Kimdir?

CHP'nin belediye başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Adayları açıklanan yerlerden biri de Ankara Yenimahalleoldu. Ankara YenimahalleBelediye Başkan adayı Fethi Yaşar oldu. Peki, CHP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan Fethi Yaşar kimdir? Fethi Yaşar kaç yaşındadır? Fethi Yaşar nerelidir? Fethi Yaşar hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ANKARA YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN FETHİ YAŞAR KİMDİR?

Fethi Yaşar, 1949 senesinde Afyon'un Sandıklı İlçesi'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Sandıklı'da, liseyi Ankara'da okudu.

EĞİTİM HAYATINDAN SONRA TİCARETE ATILDI

Fethi Yaşar, eğitiminden sonra serbest ticarete atıldı. Ailesi ile birlikte Yenimahalle ve Siteler'de başladığı ticaret hayatına, tekstil ve turizm alanlarında yatırımlar yaparak devam etti. Fethi Yaşar, tam entegre döşemelik ve perdelik kumaş üreten Prestige Mensucat A.Ş.'nin ve 4000 yatak kapasitesine sahip Yaşar Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Siyasete olan ilgisi ise çocukluğuna dayanmaktadır. Babası uzun yıllar Sandıklı'da CHP yöneticiliği görevinde bulundu. Fethi Yaşar ise 1966 yılında Yenimahalle Gençlik Kolları'na girerek siyaset hayatına başladı. Sonraki yıllarda CHP'de Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Sekreterliği, 1990 sonrası SHP döneminde 3 dönem kurultay delegeliği yaptı.

2009 YILINDA YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

CHP'nin yeniden açılmasının ardından üç dönem Yenimahalle İlçe Başkanlığı görevini icra etti. 2000 yılının sonlarında İlçe Başkanlığı görevini kendi isteği ile dönemingenel başkanı ve genel sekreterine danışarak bıraktı. Fethi Yaşar, 2004-2009 yılları arasında Yenimahalle ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2009 Yılı Mahalli İdareler Seçimi'nde Yenimahalle'den CHP adayı olarak katıldığı seçimi kazandı veYenimahalle Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 Çocuk sahibi olan Fethi Yaşar, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ankara Yenimahalle İlçe Belediye Başkan adayı oldu.