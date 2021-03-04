CHP Ankara Milletvekili Ünsal: "İnsan Hakları Eylem Planı, samimi ve gerçekçi değil"
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CHP Ankara Milletvekili Ünsal: "İnsan Hakları Eylem Planı, samimi ve gerçekçi değil"

04.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:29
CHP Ankara Milletvekili Ünsal:

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "İnsan Hakları Eylem Planı, samimi ve gerçekçi değil." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "İnsan Hakları Eylem Planı, samimi ve gerçekçi değil." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, ifade özgürlüğünden uzun tutukluluklara, polis şiddetinden medyaya yönelik baskılara, cezaevlerinin durumundan Anayasa Mahkemesi'nin işlevsizleştirilmesine kadar birçok yelpazede alt liglere düştüğünü öne sürdü.

"Hak ve özgürlüklere ilişkin halihazırdaki maddeleri uygulamayan ve dikkate almayan hükümetin, hak ve özgürlükler için eylem planı hazırladığını" ifade eden Ünsal, şunları kaydetti:

"Tek adam sistemi, demokrasi ve özgürlükleri yok etmiştir. Bu eylem planı, açıkça bunun kabulüdür. İnsan Hakları Eylem Planı, samimi ve gerçekçi değil. 19 yıldır neredeydiniz? Kendi elleriyle yok ettikleri insan hakları için eylem planı oluşturmak yerine ihlalleri yapmasaydınız zaten sorun çıkmazdı. Eylemden, plandan önce yapılması gereken şey Anayasa'nın, yasaların, uluslararası sözleşmelerin uygulanmasıdır. Uygulanırsa hak ihlalleri de büyük ölçüde bitecek."

İnsan Hakları Eylem Planı'nda bahsedilen sorunların, AK Parti döneminde başladığını ya da tavan yaptığını savunan Ünsal, "insan haklarını bitiren iktidarın, eylem planı açıklamasının gülünç olduğunu" söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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