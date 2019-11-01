CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Açıklaması

01.11.2019 12:28

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paraların nerede olduğu, kimlere verildiği, hangi gazilere, şehit yakınlarına verilip verilmediğinin Türkiye'nin gündeminden bir türlü düşmediğini belirterek, "Çünkü biz, hiçbir gazinin veya şehit yakının bu paralara bir şekilde kavuştuğunu, görmedik, duymadık, bilmiyoruz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yetkililerin çağrısıyla milli dayanışma duyguları içerisinde şehit yakınları ve gaziler için yardım kampanyası başlatıldığını, kampanya ile şehit yakınları ile gazilere olanaklar yaratılacağının söylendiğini anımsattı.

Bu yardım kampanyasına vatandaşların bağışta bulunduğunu vurgulayan Emir, "O gün Sayın Bakana sorulduğunda bağışların 309 milyon liralık toplam birikim olduğu gururla ifade edildi. Biz de millet olarak bundan mutluluk duyduk. Bu paraların nerede olduğu, kimlere verildiği, hangi gazilere, şehit yakınlarına verilip verilmediği Türkiye'nin gündeminden bir türlü düşmedi. Çünkü biz, hiçbir gazinin veya şehit yakının bu paralara bir şekilde kavuştuğunu, görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Bizlere sürekli olarak gaziler ve şehit yakınlarından talepler ve 'bize hiçbir şey verilmedi' diye şikayetler geliyor." diye konuştu.

Konunun takipçisi olduklarını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu defalarca gündeme getirdiğini ve kendilerine de talimat verdiğini aktaran Emir, "Bizde bu paraların peşini bırakmıyoruz, izini sürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Paraların birikmesinin ardından vakfın kuruluşunun neredeyse 1,5 yıl zaman aldığını savunan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye geç kurduklarını sorduk ama cevap alamadık. 24 Aralık 2017 tarihinde vakıf KHK ile kuruluyor. Vakfın mahkemede tescili 1,5 yıl daha sürüyor. Vakfı, 13 Temmuz 2019'da tescil ediyorlar. Yani vakfın hukuken kurulması neredeyse 3 yıllarını alıyor. Bizim bununla ilgili temel sorularımız var. Bu vakfı kurmak niye bu kadar gecikti? Vakıfta biriken 309 milyon lira nasıl değerlendirildi? Faize mi yatırdınız, bono, döviz mü aldınız, dağıttınız mı, dağıtmadınız mı? Hiçbirini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu paraları ne yaptınız sorusu çok önemlidir."

"Bir hayalet vakıf var"

"Vakfın yönetim kurulunun belli olmadığını, telefonun ve web sitesinin bulunmadığını" öne süren Emir, şöyle devam etti:

"Vakfa 10 milyon lira para koymuşlar. Siz daha üç yıl önce 'vakfa 309 milyon lira toplandı' dediniz. O halde 299 milyon lira nerede? Niye 10 milyon lira koydunuz? Bu sorunun da cevabı yok. Peki bu vakfın adresi neresi? Adres belli değil, soruyoruz cevap alamıyoruz. En sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde vakfın adresini bulduk. Adrese gidiyoruz orada öyle bir vakıf yok. İnanılması imkansız bir şey. Biz bu soruları gündeme getirdikçe sessizliğe devam ediyorlar. Bir hayalet vakıf var."

Sorularına yanıt verilmemesini de eleştiren Emir, "Sorulara siyasi iktidardan hiçbir cevap gelmedi ama iktidarın küçük ortağından, Sayın Devlet Bahçeli'den bir cevap geldi. 'Sayın Kılıçdaroğlu o para nereye gitti, bu para nereye gitti diye merak ediyormuş. Merak ediyorsa arasın bulsun' diyor. Doğrusu biz bunu yakıştıramıyoruz. Böylesine deneyimli bir siyasetçiden, şehitler, gaziler için toplanan her bir kuruşun peşinden gitmek hepimizin görevidir deyip bizimle el ele verip, bu soruyu onunda sormasını beklerdik." ifadelerini kullandı.

Emir, "sessizlik" devam ederse bankalardaki paraların ne olduğuna ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA