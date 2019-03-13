CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Şehir Hastanesi'ne ilişkin, "Apar topar birkaç bölümü oraya taşıyarak, hatta sağlık hizmeti verilmeme pahasına, orada sağlık hizmeti başlamış gibi göstererek aslında yüklenici firmaya ödemeler başlatılmış mıdır?" sorusunu yöneltti.

Emir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın ortağı olduğunu ileri sürdüğü şirket üzerinden yolsuzluk yapmak istediğini savunan Emir, "Temiz belediyecilik anlayışıyla yönetime geçen Tuna'yı, bu konuda açıklama yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Bir hekim olarak tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine sorunlarla dolu bir süreçte Tıp Bayramı'nı kutlamaya çalışacağız. Ortada bayram yok. Sorunların konuşulması ve çözüm önerilerinin tartışılması gereken bir dönem. Sağlık çalışanlarının şiddete terk edildiği, sağlık hizmetlerinin ticarileştirildiği, sağlığa ayrılan kamu kaynaklarının özel sektöre peşkeş çekildiği bir süreç yaşıyoruz. Sağlık alanındaki şiddetin nedenlerinin ve çözüm yollarının araştırılması için bugün itibarıyla Meclis Başkanlığımıza bir araştırma önergesi verdim. Umuyorum ki Meclis açılır açılmaz özellikle sağlık alanındaki şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri konusunda bir tartışma ve ayrıntılı bir çalışma yapma olanağı buluruz."

"Kamu mallarını talan suçu"

14 Mart'ta Ankara (Bilkent) Şehir Hastanesinin açılışının "sıkıştırılmış bir takvimle yapılacağını" öne süren Emir, şunları söyledi:

"Bu bir seçim yatırımıdır. Bazı bölümleri açtıklarında bazı sorular sormuştuk ama Sağlık Bakanlığı bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Apar topar birkaç bölümü oraya taşıyarak, hatta sağlık hizmeti verilmeme pahasına, orada sağlık hizmeti başlamış gibi göstererek aslında yüklenici firmaya ödemeler başlatılmış mıdır? Şehir hastanelerinde devlet kiracı durumunda. Bu kiralar ödenmeye başlanmış mıdır? Hastane tam teşekküllü devreye girmemiştir. Bazı cihazların, malzemelerin taşındığını biliyoruz. Kapanan devlet hastanelerindeki kamu mallarını, özel sektörün işleteceği hastaneye hangi yetkiyle, hakla götürebiliyorsunuz? Bu kamu mallarına el koymadır, bir yanıyla ağır bir talan suçudur. Gördüğümüz kamu cihazlarının, özel sektörün cihazları gibi kullandırılacağı, buradan da firmanın kar ettirileceğidir."

Murat Emir, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Emekli Sandığından emekli hekimlerin seyyanen zam almalarının önünün açıldığını anımsatarak, diğer emekli hekimlerin de bu haktan yararlanmaları için kanun teklifi verdiklerini kaydetti. Emir, bu konuda Meclisin üzerine düşen görevi yapmasını istedi.

Kaynak: AA