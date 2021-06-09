CHP Ankara Milletvekili Kaya, "LGS sorularının çalındığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi
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CHP Ankara Milletvekili Kaya, "LGS sorularının çalındığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi

CHP Ankara Milletvekili Kaya, 'LGS sorularının çalındığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın "sorularının çalındığı" iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın "sorularının çalındığı" iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pandemi koşullarında eğitimde fırsat eşitsizliğinin daha da derinleşmesinin, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin LGS'de mağduriyet yaşamasına neden olduğunu söyledi.

Pandeminin yarattığı mağduriyetlerin dışında, öğrencileri mağdur eden kanuna aykırı sayısız uygulama yapıldığını savunan Kaya, Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Hamza Aygün'ün okul müdürlerine "Hedefi olmayan öğrencilerin LGS'ye girmesini engelleyin." başlıklı mesaj gönderdiğini öne sürdü. Söz konusu mesajı okuyan Kaya, öğrencilerin "hedefi olmayan", "hedefi olan", "başarılı", "başarısız", "nitelikli", "niteliksiz" kategorilerine ayrılarak LGS'ye girmelerinin engellenmesinin suç olduğunu belirtti.

Kaya, "LGS'de sınav güvenliğini sağlayamama, sınav sorularının çalınması, sınava girme hakkının engellenmesi, eğitimde fırsat eşitliğini engelleme suçundan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Aygün ile sınav güvenliğini sağlamayan, sınavda usulsüzlük yapan, sınava girme hakkını engelleyen kişiler hakkında, Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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CHP Ankara Milletvekili Kaya, "LGS sorularının çalındığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi - Haberler
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