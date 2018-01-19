CHP Ankara Milletvekili Emir Açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ndeki olayla ilgili, "Çocuk gebeliği suçtur. Bunu gören ve ilgili birimlere bildirmeyen kamu görevlileri suça ortak olmuşlardır." dedi.

Emir, partisinin Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü halin altıncı kez uzatılmasını eleştirdi.

İktidarın Meclisi devre dışı bırakarak, ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönettiğini savunan Emir, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Emir, OHAL koşullarında bazı avukatların duruşmalarından birkaç gün önce gözaltına alındığını, daha sonra da tutuklandığını ifade ederek, bu yolla savunma hakkının engellendiğini, avukatlık mesleğinin sorgulandığını ileri sürdü.

Bu avukatlara bazı davaları neden aldıklarının sorulduğunu, buradan suçlamalar yöneltilmeye çalışıldığını ifade eden Emir, avukatların kötü muamele ve tecrite de maruz kaldıklarını iddia etti.

Avukatların dayanaksız suçlamalarla cezaevlerinde tutulduğunu savunan Emir, bu kişilere ilişkin iddianamelerin bir an önce ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi.

Emir, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ndeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları" ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Emir, şöyle konuştu:

"Kamu görevlileri görevlerini ihmal etmişlerdir. Çocuk gebeliği suçtur. Bunu gören ve ilgili birimlere bildirmeyen kamu görevlileri suça ortak olmuşlardır. Suç duyurusundan sonra gerekli soruşturma iznini vermeyen vali de suça ortaktır. Bu soruşturma, özgür basın sayesinde tekrar gündeme gelmişse bu onların sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Sorumlular bu pisliği halının altına süpürmüşlerdi, bugün çıkarmak zorunda kaldılar."

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın konuya ilişkin açıklamalarını da eleştiren Emir, Bakanlığın böyle bir olaydan habersizliğinin ülkenin içine düşürüldüğü acı durumun göstergesi olduğunu savundu.

Emir, olayın ortaya çıkış şekline de değinerek, bunun özgür basının gücünü ortaya koyduğuna işaret etti.

"The Post'un CD'sini hediye edeceğim"

Yönetmen Steven Spielberg'in "The Post" filminin özgür basının önemine ilişkin önemli bir yapım olduğunu dile getiren Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e filmi izlemeleri önerisinde bulunarak, "Kendilerine bu filmin CD'lerini hediye edeceğim." dedi.

Sarıbal da avukatların tutuklanmalarına tepki göstererek, bunun hukuki değil siyasi bir karar olduğunu iddia etti.

Tutuklulara yönelik tek tip elbise uygulamasını da eleştiren Sarıbal, bu karardan bir an önce dönülmesini istedi. Sarıbal, tek tip elbisenin insan haklarına aykırı olduğunu savundu.