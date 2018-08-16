CHP Ankara İl Başkanlığı, "Tepki" İçin Toplandı

ANKARA (AA) - CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Kadınlar sadece tencerenin kaynamamasından dert yanmazlar. Türkiye'de birikmiş ne kadar dert var ise derdine derman olacak sadece analarımız vardır. Ana yüreği ne açlığa, ne yoksulluğa, ne de şiddete dayanmaz. Ana yüreği eğitimsizliğe hiç dayanmaz." dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığınca, "Yaşantımızı olumsuz etkileyen her şeye tepki veriyoruz. Gel sen de katıl" başlığıyla Güvenpark'ta basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, annelerin, çocuklarının eğitimine çok önem verdiğini belirterek, kadınların mevcut sorunlarını dile getirdi.

Liselere geçiş sınav sistemini eleştiren Kaya, şunları söyledi:

"Yaklaşık olarak 300 bin çocuğumuz halen okullara yerleştirilemedi. Birinci tercihte açık kalan kontenjanlar var, ikinci tercihte bunu dolduramayacağını Milli Eğitim Bakanı da biliyor. Üçüncü tercih hakkı tanıyacak yine dolmayacak. Çözüm var. Çözüm Anadolu liselerinin kapısına kilit vurmayacaksınız. Çözüm, çocuklarımızın analarımızın babalarımızın tercih haklarına sınırlama getirmeyeceksiniz. Çocuğumuz hangi okulda okumak istiyorsa velimiz, çocuğu hangi okula göndermek istiyorsa bu hakkı tanıyacaksınız, sorunsuz bir Milli Eğitim Bakanlığı yapacaksınız."

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ise katılımcılara teşekkür ederek, ekonominin içinde bulunduğu durumdan dolayı 24 Haziran'da erken seçim yapıldığını öne sürdü.

ABD'nin, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulayarak fırsata çevirmek istediğini iddia eden Güvener, "Hiç kimse şüpheye kapılmasın, biz 6'ncı filo ile ABD'yi denize döken gelenekten gelmekteyiz. Bugün de eğer ABD bu ülkeye saldırıyorsa hiç kimse merak etmesin en başta Cumhuriyet Halk Partililer karşı duracaktır. 'Tam bağımsız Türkiye' diyoruz." ifadesini kullandı.