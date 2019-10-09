09.10.2019 12:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye'ye yaşatılan bu zulmü, demokrasiyi tekmeleyen, sandığı ortadan kaldıran anlayışı, insanların farklılıklarını bir ayrışma vesilesi olarak göstermeye çalışan, halkı kutuplaştıran bu anlayışı CHP öncülüğünde sandıkta yenmek ve CHP iktidarını kurmak bizim boynumuzun borcu." dedi.

Salıcı, Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde düzenlenen, "İktidar Yürüyüşünün Koşulları ve Olanaklarının Değerlendirilmesi" konulu CHP Ankara Bölge Toplantısı'nda, son bir yılda üç önemli seçim geçirdiklerini hatırlattı.

CHP'nin Millet İttifakı ile 24 Haziran seçimlerine, ardından 31 Mart'ta da yerel seçime girdiğini anımsatan Salıcı, 31 Mart'ta 51 ilde 400 yakın ilçede iş birliği yaptıklarını söyledi.

"Onların getirmiş olduğu sistemi CHP doğru bir şekilde okudu şu ana kadar CHP'ye hiç oy vermeyen yurttaşlarımızın da desteği ile 11 büyükşehir ve 10 ili kazandık." diyen Salıcı, yenilenen İstanbul seçimlerinde 14 bin oy farkının 806 bine çıktığını anımsattı.

Seçimler sonrası önemli gelişmeler yaşandığının altını çizen Salıcı, bazı illerde ve ilçelerde seçimden birinci çıkana değil ikinci çıkana mazbatanın verildiğini ayrıca 3 büyükşehre kayyum atandığını söyledi. Salıcı, "Demokrasiyle, sandıktan çıkan iradeyle aralarına ne kadar ciddi bir mesafe koyduklarını tüm Türkiye'ye gösterdiler. Şu anda var olan iktidar aslında 'millet iradesi' diyerek iktidara gelmiş, 17 yıldır ülkeyi yöneten ama artık son bir yılda yaşadıklarımızla açık bir şekilde görüldüğü üzere artık millet iradesiyle arasına önemli bir mesafe koymuş bir iktidar var." diye konuştu.

Türkiye'nin önümüzdeki günlerde yeni bir seçim sürecine gireceğine dikkati çeken Kaan Salıcı, seçimlerin belki 2023'te belki daha önce olabileceğine vurgu yaptı. Salıcı, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yaşatılan bu zulmü, demokrasiyi tekmeleyen, sandığı ortadan kaldıran anlayışı, insanların farklılıklarını bir ayrışma vesilesi olarak göstermeye çalışan, halkı kutuplaştıran bu anlayışı CHP öncülüğünde sandıkta yenmek ve CHP iktidarını kurmak bizim boynumuzun borcu. Bu toplantıların temel düzenleme amacı bu."

Ankara Bölge Toplantısının düzenledikleri 7'inci bölge toplantısı olduğunu bildiren Salıcı, bu toplantıları Samsun, Malatya ve İstanbul'da da gerçekleştireceklerini açıkladı.

Trump'ın açıklamaları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un iki gün önce Suriye siyaseti ile ilgili tarihten de bazı örnekler vererek önemli açıklamalar yaptığını ve "Önceden Türkiye'ye herhangi bir şekilde 'şunu şöyle yapsanız' diye tavsiye edildiğinde Türkiye tabiri caizse önünü ilikler ve hemen yerine getirirdi. Ama biz artık başka bir siyaset izliyoruz." ifadelerini kullandığını aktaran Salıcı, şunları söyledi:

"İşte Allah'ın sopası yok. Numan Kurtulmuş bu açıklamayı yaptıktan birkaç saat sonra Trump bir tweet attı, 'Daha önce yaptım, yine ekonominizi batırırım' dedi. Biz beklerdik ki bu kadar geniş analizler yapan AK Parti'nin Başkanvekili ya da Genel Başkanı çıkıp da kükresin. Johnson Mektubu yazıldığında Sayın İnönü'nün gösterdiği tepkinin onda birini göstermesini isterdik. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatını yapamazsınız dediklerinde, Kıbrıs'a çıkan ve bunu da bir barış harekatı olarak tüm dünyaya ilan eden ve buna da uygun davranan Sayın Bülent Ecevit'in gösterdiği tepkinin onda birini göstersin isterdik."

Üzerinden bir gün geçmesine rağmen iktidardan henüz doğru düzgün bir ses gelmediğini savunan Salıcı, "Ona cevap vermek CHP'nin görevi oldu. Türkiye bağımsız bir ülke, Türkiye'nin bağımsızlığını hatırlatmak da yine bu ülkenin kurucusu Kuvayımilliye geleneğinden gelen CHP'nin Genel Başkanının ve sözcülerinin görevi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın dış politikalarına eleştirilerini sürdüren Salıcı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara 7 soru sorduğunu ama bunların cevabını hala beklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de eleştiriler getiren Salıcı, yeni sistemin Türkiye'nin hiçbir sorununa derman olmadığını belirtti. Salıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu düzenin değişmesi gerekiyor. Bu düzenin değişmesi için de tüm CHP'lilerin bütün enerjimizle, bütün birikimimizle hiçbir arkadaşımızı dışarda bırakmadan, belediye başkanlarımızın göstereceği halkçı belediyecilik anlayışı da vatandaşa dokunan bir süreçle birlikte, önümüzdeki dönemde iktidarı kurmak gibi bir sorumluluğumuz var."

CHP Ankara İl Başkanı Lütfi Güvener de ülkenin kaotik bir dönemden geçtiğini savunarak yaşananların Türkiye'nin acil olarak CHP iktidarına muhtaç olduğunu gösterdiğini savundu.

CHP'nin Türkiye'nin yeni umudu olduğunu savunan Güvener, şöyle konuştu:

"Halkımızın bize verdiği krediyi artırarak yürümeliyiz. Yeni bir yöntem belirlememiz gerek, AKP'nin bölme siyasetine karşı bizler kucaklayıcı dile sahip olmalıyız. Siyaset yaparken cumhuriyetin kurucu ilkelerini titizlikle korumalıyız. Yeni bir programa ve örgütlenme modeline ihtiyacımız var. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmalıyız."

CHP'nin Ankara, Aksaray, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat il örgütlerinin katıldığı toplantıda, bazı milletvekilleri ile genel başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA