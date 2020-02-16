16.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:44

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener'in konuşması

Kongrenin divan başkanı eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in konuşması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşması

Kongrede yaşanan gerginlik CHP Ankara 37. Olağan İl Kongresi

ANKARA - Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde CHP Ankara 37. Olağan İl Kongresi düzenlendi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener konuşmasında kongrelerinin, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma yolunda iktidara yürüyüş kongresi olduğunu kaydederek, 1920'den beri tüm zaferlerin Ankara'dan başladığını söyledi.

Kongrenin divan başkanı eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin CHP'nin dünyanın en köklü, en büyük, önemli partilerinden biri olduğunu ifade etti. Çetin, "Ankara'nın bu kongresi iktidara yürüyüşün kongresidir. Bu kongrenin muhalefetteki son kongre olmasını diliyorum. Bundan sonraki kongreyi iktidar partisi olarak yapacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"E-demokrasi'yi ilk defa hayata geçiriyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçildikleri günden itibaren verilen sözlerin yerine getirilmesi için çalıştıklarını, belediyenin 9 ayda 670 milyon lira tasarruf ettiğini dile getirdi.

Belediyenin verdiği hizmetleri anlatan Yavaş, "E-demokrasi'yi ilk defa hayata geçiriyoruz. Bundan sonra Ankara'nın en ufak birimine kadar yapılacak işleri sizlere soracağız, sizlerin fikrini alacağız." diye konuştu.

Yavaş, "Ankapark'a 750 milyon dolar gömüldüğünü, yapılan yanlışların hesabının sorulmasının görevleri olduğunu" söyledi. Bu paraya Ankara'da ulaşımdan arıtma tesislerine kadar, yüzlerce okul ve hastane yapılabileceğine dikkati çeken Yavaş, "Ama bir kişinin kişisel olarak verdiği bir kararla o para oraya gömüldü. O nedenle diyoruz ki, ortak aklı hakim kılmak durumundayız." dedi.

Yavaş, 12 bin konut projesinin hazırlandığını, bu yıl ihaleye çıkmak istediklerini belirterek, diğer yatırımları da 8 Nisan'dan sonra yapılacak bir toplantıda Ankara halkına duyuracaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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