CHP Anamur İlçe Yönetimi Görevden Alındı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Turabi Yeşilçayır ve yönetimi görevden alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Turabi Yeşilçayır ve yönetimi görevden alındı.
Turabi Yeşilçayır ve ilçe yönetimi, CHP Genel Merkezi'nce görevden alındı. Kararın ise CHP İl Başkanlığı tarafından tebliğ edildiği belirtildi.
CHP İl Başkanlığı'ndan teşkilata gönderilen yazıyla Yeşilçayır ve ilçe yönetim kurulunun görevden alındığı, yakın zamanda yerine atama yapılacağı belirtildi. - MERSİN
Kaynak: İHA