Chp, Anadolu Halkı Tarafından Güven Yitirmesi Yaşıyor"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP'nin Anadolu halkı tarafından güven yitirmesi yaşadığını söyledi.

Kocadon, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolasıyla ilçedeki bir restoranda, Bodrum'da görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu çalışanlarıyla bir araya geldi. Kocadon, gazetecilerle sohbet ederek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kocadon, burada yaptığı konuşmada, siyasetçinin halka güven vermesi gerektiğini söyledi.

CHP'de kurultaya gitmek için toplanan imzalarla ilgili soruları da yanıtlayan Kocadon, "O kadar kötü tablo çiziliyor ki. Bir genel başkan var, bir de aday olan bir kesim var. İmzadan başka bir şey düşünmüyorlar. Her gün beni üç dört kişi arıyor. 'Başkanım Bodrum'dan kaç kişi imza verir' diye. Ben de 'ne imzası kardeşim, bırakın artık bu imza işlerini' diyorum." diye konuştu.

CHP'nin güven problemi yaşadığına işaret eden Kocadon, "CHP, Anadolu halkı tarafından güven yitirmesi problemi yaşıyor. Halbuki seçimlerden 2-3 ay sonra genel başkan, Meral Akşener'in yaptığı gibi bir çalıştay toplayacaktı. Milletvekillerine, belediye başkanlarına, il başkanlarına teşekkür edip, çekip gidecekti. Çünkü Genel Başkan, siyasi hırslarını törpüleyebilen bir insan." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu da belirten Kocadon, şöyle konuştu:

"Benim ayarımda, benim dengimde Türkiye'ye mal olmuş kişilerse ön seçime girerim. Sadece parti içinde, seçim zamanı adayım diyen arkadaşlarla girmem. Delegelerin birbirleriyle kavgası var. Artık CHP'nin gücüyle bir yere gelenlerle değil, CHP'ye güç katan insanlarla seçime gitmek zorundasınız. Bugüne kadar birçok arkadaşımız sadece parti gücüyle o koltuklarda oturuyor. Muğla'da çoğunluğu temsil eden tek belediye başkanı Mehmet Kocadon."

15 Temmuz'a da değindi

15 Temmuz darbe girişimi hakkında da konuşan Kocadon, "O gün bu girişim gerçekleşmiş olsaydı, bugün ben burada konuşmuyor olurdum. Seçilmişler bitmişti. Belki sizler de birçok konuda suçlu bulunup hapis yatıyordunuz. Onun için halk hiçbir zaman yanlışın yanında olmaz. Halk dört dönemdir beni seçiyorsa demek ki ben yanlış bir insan değilim. CHP inşallah en kısa sürede toplanıp, muhalefet olduğunu hatırlar ve muhalefet yapmaya başlar." değerlendirmesini yaptı.