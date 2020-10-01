CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı

01.10.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:59
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akyurt İlçe Başkanlığı görevine Filiz Geygel atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akyurt İlçe Başkanlığı görevine Filiz Geygel atandı.

Bir süredir boş kalan CHP Akyurt İlçe Başkanlığı görevine getirilen Filiz Geygel, ilçe başkanlığına atanmasının ardından ilçenin köy ve mahallelerine ziyaretler düzenledi. Geygel, "Doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım topraklarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etmek benim için büyük bir onurdur. Bizler CHP olarak birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşayacağımız, işsizliğin, yoksulluğun son bulduğu, bolluğun ve bereketin hüküm sürdüğü, çocuklarımızın geleceğe güvenle baktığı bir Akyurt inşa edeceğiz. Bunun için hedefimiz iktidardır, var gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Süleyman Soylu Fahrettin Koca Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mert Fırat Ajda Pekkan Ali Sürmeli Türkan Şoray
Spor Falcao Eddie Newton Mbaye Diagne Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui
Daha Fazla İzmir Ankara Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 16:02:06. #1.15#
title