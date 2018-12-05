CHP Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı Cihan Yüksel Kimdir?

CHP'nin belediye başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Adayları açıklanan yerlerden biri de Aksaray Taşpınar oldu. Aksaray Taşpınar Belediye Başkan adayı Cihan Yüksel oldu. Peki, CHP Aksaray Taşpınar Belediye Başkan adayı olan Cihan Yüksel kimdir? Cihan Yüksel kaç yaşındadır? Cihan Yüksel nerelidir? Cihan Yüksel hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

AKSARAY TAŞPINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN CİHAN YÜKSEL KİMDİR?

Cihan Yüksel, 1971 yılında Taşpınar'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Taşpınar Kasabasında okudu. Liseyi birincilikle bitiren Yüksel, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazanarak 1994 yılında okulunu bitirdi.

2009 SEÇİMLERİNDE DE ADAY OLMUŞTU

1995 senesindeGaziantep İli, Şehit Karayılan İlköğretim Okulunda yedi yıl görev yapan Cihan Yüksel, 2001 yılında Aksaray İli, Merkez Akçakent İskanevleri İlköğretim Okulunda 2 yıl görev yaptı ve sonra 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Taşpınar Kasabasında belediye başkanlığına adaylığını koydu. Seçimler sonucunda Aksaray Güzelyurt İlçesi Selime Kasabası Ali Abay İlköğretim Okulu'nda 5 yıl görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde yeniden Taşpınar Kasabasından adaylığını koydu. Evli ve 2 çocuk babası olan Cihan Yüksel, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Aksaray Taşpınar İlçe Belediye Başkan adayı oldu.