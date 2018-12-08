CHP Ağrı Hamur İlçesi Belediye Başkan Adayı Muzaffer Ademi Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP, Ağrı Hamur İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Ağrı Hamur İlçesi Belediye Başkan adayı Muzaffer Ademi oldu. Peki, Muzaffer Ademi kimdir?

MUZAFFER ADEMİ KİMDİR?

Ademi, Ağrı'da dünyaya geldi ve ilk okulu Diyadin'de, ortaokul ile liseyi de Ağrı'da tamamladı. Lise yıllarında başladığı futbol oynamaya başlayarak amatör kümede futbola son veren Ademi, eğitim için gittiği İstanbul'da oyunculuk ve bazı tiyatro oyunlarının metin yazarlığı ile yönetmenliğini yaptı. Ardından Oyuncular Sendikası Üyeliği, Türkiye Sanatçı Hakları Koruma Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği yaparak, birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik görevinde bulundu. Şu sıralar siyaset bilimi üzerine yüksek lisansına devam eden Ademi, yurt dışında da Hukuk eğitimine devam ediyor. Aynı zamanda aile şirketinin yöneticiliğini sürdürüyor.

HAMUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Muzaffer Ademi, Köy Okullarıyla Buluşma Dayanışma ve Yardımlaşma Başkanlığı, Oyuncular Sendikası Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, Türkiye Sanatçı Hakları Koruma Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kıbrıs Genç Siyasetçileri Topluluğu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Ağrı Hamur İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.