CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, Dinar'ı ziyaret etti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesini ziyaret ederek partililerle buluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesini ziyaret ederek partililerle buluştu.

CHP Dinar İlçe yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiren Köksal, daha sonra pandemi sürecinde esnafın çektikleri sıkıntıları dinledi.

Köksal, "Bütün esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek dert ve sorunlarını dinledik. Her zaman esnafımızın yanındayız. Onların meclisteki sesi olmaya devam edeceğiz." dedi

Kaynak: AA