CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, Dinar'ı ziyaret etti
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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, Dinar'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesini ziyaret ederek partililerle buluştu.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, Dinar'ı ziyaret etti
07.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesini ziyaret ederek partililerle buluştu.

CHP Dinar İlçe yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiren Köksal, daha sonra pandemi sürecinde esnafın çektikleri sıkıntıları dinledi.

Köksal, "Bütün esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek dert ve sorunlarını dinledik. Her zaman esnafımızın yanındayız. Onların meclisteki sesi olmaya devam edeceğiz." dedi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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