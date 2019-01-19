CHP Adıyaman Halk Buluşması

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman il binasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Tezcan, yaptığı konuşmada, milletvekili Tutdere'nin, sorunu olan vatandaşın sorununu çözecek bir kişiliğe sahip olduğunu ve Adıyaman halkının hakkını mecliste savunduğunu söyledi.

Türkiye'nin sorunlarının çok olduğunu savunan Tezcan, "Parlamentoda arkadaşlarımızla birlikte sorunlar üzerinde çalışıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmayı TBMM'nin gündemine oturttuk. Emeklikte yaşa takılanların problemini çözeceğimizi ilk biz söyledik. Primini ödemiş, gününü doldurmuş ama yaşa takılmış. Niye yaşını bekletiyorsun? Bundan önceki iki seçimde de seçim bildirgemizde yer aldı." ifadelerini kullandı.

Emekli ve çiftçinin sorunlarını çözeceklerini iddia eden Tezcan, büyük alışveriş merkezlerinin kıskacı altında ezilen esnafı yeniden canlandıracaklarını belirtti.

Martın sonunda bahar geleceğini diye getiren Tezcan, "Bahar, iyi şeylerin başlangıcıdır. İnşallah 1 Nisan'dan sonra sayıları çokça artan belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğim." dedi.

Programa, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA