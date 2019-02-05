Chp, Adaylarını Hafta Sonu Tanıtacak

Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayını belirleyen CHP'de, adayların tanıtılacağı toplantı 10 Şubat Pazar günü yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de yerel seçim hazırlıkları kapsamında 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 902 aday, gerçekleştirilen 8 ayrı PM ile belirlendi.

Kalan seçim bölgelerindeki adayların belirlenmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilirken, adayların tanıtımı ise hafta sonu gerçekleştirilecek.

CHP'de tüm adayların katılımı ile düzenlenecek tanıtım toplantısı pazar günü saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplantıda CHP'nin seçim bildirgesi de açıklanacak.

Kaynak: AA