CHP Adayı Tunç Soyer Kutlama Yaptı
- Soyer'in meydana gelişi Platforma çıkarak partilileri selamlaması Şarkılara eşlik etmesi Partililerle fotoğraf çektirmesi İZMİR - Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı CHP'li Tunç Soyer, partililerle birlikte Konak ilçesi...
- Soyer'in meydana gelişi
Platforma çıkarak partilileri selamlaması
Şarkılara eşlik etmesi
Partililerle fotoğraf çektirmesi İZMİR - Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı CHP'li Tunç Soyer, partililerle birlikte Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.
Kaynak: AA