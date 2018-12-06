CHP Adayı Soner Gökçe, Partililerce Karşılandı

CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Soner Gökçe, kentte partililer tarafından karşılandı.

CHP Malatya İl Başkanlığı önünde düzenlenen karşılama programında konuşan Gökçe, kendisine destek olanlara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya teşekkür etti.

Gökçe, halkın sesi olacağını ifade ederek, "Sizler adına kampanya yapacağım. İlimizin hakkı, hukuku için birlikte mücadele edeceğiz. Sizlerin sesi, soluğu olacağız." dedi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz da yerel seçimlerin önemine dikkati çekerek, süreci en iyi şekilde değerlendireceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından CHP'nin ilçe belediye başkan adayları da vatandaşları selamladı.