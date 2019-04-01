CHP Adayı Öztunç'tan Basın Toplantısı

CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ali Öztunç, "Demokraside kazanmak da var, kaybetmek de var. Kazanınca iyi, kaybedince kötü diye bir şey olamaz." dedi.

Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Hayrettin Güngör'ü tebrik etti.

Milletvekili olarak Kahramanmaraş halkına hizmet etmek için çalışmalarına devam edeceğini belirten Öztunç, şunları kaydetti:

"Demokraside kazanmak da var, kaybetmek de var. Kazanınca iyi, kaybedince kötü diye bir şey olamaz. Ben Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Hayrettin Güngör'ü ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tebrik ediyorum."

Parti olarak Kahramanmaraş'ta oylarını arttırdıklarını ifade eden Öztunç, "8 ay önce yüzde 9 olan oyumuz, bugün yüzde 28'dir. 60 bin oydan 170 bine oya çıktık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3 katı oy arttırdık. Biz Kahramanmaraş'ta yüzde 300 oy arttırdık. Demek ki çalışırsanız oluyor. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA