CHP Adayı Ömer Günel, Yeni Yıla Çalışanlarla Girdi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, yeni yıla görevlerinin başında olan çalışanlarla girdi.

Yılbaşı gecesi nedeniyle yüzde yüz doluluk oranına ulaşan Kuşadası'nda CHP Belediye Başkan adayı Ömer Günel, tatilcilerin huzur içerisinde ve sorunsuz yeni yıla girmesi için 24 saat görevlerinin başında olan polis, zabıta, itfaiye ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Tek tek tüm çalışanlarla tokalaşıp, yeni yıllarını kutlayan CHP adayı Ömer Günel, "Yılbaşı gecesi, Kuşadası'nda huzurlu bir gece yaşatmak için nöbet başında görev yapan emniyet, sağlık, zabıta ve itfaiye görevlilerini ziyaret ettik. Bu güzel geceyi huzurlu bir biçimde kent halkına ve misafirlerimize yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA