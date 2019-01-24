CHP Adayı Ömer Günel Otelcilerle Buluştu

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Buluştu.

KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden; Kuşadası'nın lokomotif sektörü olan Turizm Sektörünün sorunlarını ve ihtiyaçlarını özetledi. Özden, "KODER olarak en büyük beklentimiz Kuşadası'ndaki otellerin çok büyük bir bölümü her şey dahil sistemi ile çalışıyor. Turisti otelden çıkaracak cazibe merkezi olan bir Kuşadası şehir merkezi oluşturulmalı" dedi.

KODER yetkililerini dikkatle dinleyen CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, "Sorunları çok hızlı çözen bir icraat belediyesi olacağız. Turizm öncelikli konularımızdan biridir. Genç, donanımlı, vizyon sahibi bir ekip ile yola çıktık. Ekibimizdeki sinerji ile kentte bir milat oluşturmak, kentimizi bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Siyaset üstü bir belediye olacağız ve her kesimin sorununa eşit mesafede durarak çözüm üreteceğiz. Kuşadası Turizm Kenti Kimliğine yeniden kavuşacaktır" dedi.

Daha göreve gelmeden çalışmalara başladıklarını sözlerine ekleyen CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel; 1 Nisan günü start alacak 100 günlük acil durum planlarının hazır olduğunu, kenti 100 günde turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlayacaklarını sözlerine ekledi. Günel, "Kentin girişlerine birer ikon koyacağız. Bununla ilgili karayolları ile gerekli yazışmalara başladık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA