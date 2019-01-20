CHP Adayı Ömer Günel'in Stk Ziyaretleri Sürüyor

Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Örgütlerine ziyaretlerine devam ediyor.

Çağdaş Yaşam Derneği Yönetimini Kuşadası Şubesini yeni binasında ziyaret eden CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, kent projeleri ile ilgili bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Çilen Melek Karakaş ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Günel'e büyük ilgi gösterildi. Bugüne kadar ÇYD verdiği destekler için Ömer Günel'e teşekkür eden Çilen Karakaş,"Ömer bey aday adaylığı döneminde de adaylığı döneminde de bizleri yalnız bırakmadı. Seçim sonucunda Ömer Bey'in Başkanlığında derneğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

CHP adayı Ömer Günel ÇYD 'nin ülke bazında olduğu gibi Kuşadası kent merkezinde önemi büyüktür. Bizler de bu bilinçle desteklerimize devam edeceğiz. Kuşadası bizim yönetimimizle beraber yeniden çağdaş yaşamın merkezi olacaktır. Bu konuyla ilgili projelerimiz hazır. Mazbatamızı aldığımız gün itibari ile çalışmalarımıza hızla başlayacağız. Vatandaşlarımıza şimdiden daha yaşanabilir çağdaş modern bir kent müjdesi veriyoruz."dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA