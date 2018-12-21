CHP Adayı Ömer Günel, İl ve İlçe Yönetimlerini Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kuşadası Belediye Başkan adayı Avukat Ömer Günel, parti meclisi tarafından aday olarak açıklanmasının ardından il ve ilçe yönetimlerine ziyarette bulundu.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel ilk ziyaretini CHP Kuşadası ilçe örgütüne gerçekleştirdi. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte CHP ilçe binasını ziyaret eden Günel, ilçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. CHP adayı Günel daha sonra CHP Aydın İl Örgütüne ziyarette bulundu. Burada CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve il yöneticileriyle bir araya gelen Günel,"il ve ilçe örgütlerimiz, diğer aday adayı arkadaşlarımızla, tüm partililerimiz ve Kuşadalılarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp, kimseyi ötekileştirmeden CHP'ye rekor sayıda oy kazandırıp, hem büyükşehirde hem de ilçe belediyesinde CHP sancağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz gerçek sosyal demokrat belediyeciliğin en iyi örneklerini Kuşadası halkına sunmaktır" dedi.

İlçe Başkanı Ekmekçi ve İl Başkanı Çankır, Kuşadası Belediye Başkan adayı olan Ömer Günel'i tebrik edip, başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA