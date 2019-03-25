CHP Adayı Gökçe Esnaflarla Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılan Gökçe, "Yerel seçimler kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu gün de kent merkezinde esnaflarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. Göreve geldiğimiz takdirde bu şehri ortak akılla yöneteceğiz. Tüm kesimleri kucaklayacağız. Hizmet gitmeyen hiç bir mahalle ve köy kalmayacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA