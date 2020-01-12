CHP Adapzarı İlçe Başkanlığına Füsun Çetin seçildi
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CHP Adapzarı İlçe Başkanlığına Füsun Çetin seçildi

CHP Adapazarı İlçe Başkanlığına Füsun Çetin getirildi.

12.01.2020 21:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:06
CHP Adapzarı İlçe Başkanlığına Füsun Çetin seçildi

CHP İlçe Başkanlığına Füsun Çetin getirildi.

Adapazarı Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, CHP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır ile çok sayıda partili katıldı.

Özkoç, yaptığı konuşmada, yurt içindek ve yurt dışındaki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Verdiğimiz her sözü yerine getireceğiz. Her zaman da haksızlıklara karşı dik duracağız. CHP'de yapılan ilçe kongerelerimiz partimize yakışır bir şekilde geçiyor. Kaybeden yoktur, her zaman kazanan partimiz olacaktır." diye konuştu.

Kongrede, Füsun Çetin CHP Adapazarı İlçe Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA
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