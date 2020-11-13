CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer Kovid-19'a yakalandı
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CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer Kovid-19'a yakalandı

13.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:32
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer Kovid-19'a yakalandı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Sümer'in Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Adana Milletvekilimiz Orhan Sümer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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