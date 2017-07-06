CHP Adalet Terazisi Kefelerini Adliye Önünde Birleştirdi

CHP Antalya İl Örgütü, adalet terazisi kefeleriyle ilçelerden başlayan 11 günlük yürüyüşlerini Antalya Adliyesi önünde tamamladı. Biri doğu, diğeri batıdan gelen adalet kefelerini İl Başkanı Mustafa Erdem, adliye önünde birleştirdi.



CHP Antalya İl Örgütü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlayıp İstanbul'da Maltepe Cezaevi önünde sona erecek 'Adalet Yürüyüşü'ne destek vermek için ilçelerden kent merkezine yürüyüşler organize edildi. Biri batıdaki en son ilçe olan Kaş'tan, diğeri Gazipaşa'dan 11 günlük yürüyüşün ardından kent merkezine ulaşan adalet terazisindeki kefeler, Antalya kent merkezinde bir araya geldi. CHP'liler, Aydın Kanza Parkı'nda temsili kefelerle bir araya geldi. Sıcak havaya rağmen parktan kefelerle birlikte Antalya Adliyesi'ne yürüyen partililer, ellerinde 'adalet' yazılı dövizler taşıdı. 'Hak, hukuk, adalet' diye sloganlarla yürüyenler, yanlarındaki suları başlarına dökerek serinlemeye çalıştı.



Engellilerin de katıldığı yürüyüş yaklaşık 45 dakika sürdü. Antalya Adliyesi önünde partililerin içeri girmesini önlemek amacıyla çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Burada iki kefeyi teraziye bağlayan CHP İl Başkanı Mustafa Erdem yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe destek vermek için Antalya'daki etkinlikleri düzenlediğini söyledi.



Mustafa Erdem, "Aydın Kanza'da adalet nöbeti tuttuk. Yürüyüşler düzenledik. Amacımız sadece adalet. Yürüyüşümüzün amacı 16 Nisan'da iradesi yok sayılan hak hukuk ve adalet diyen laik cumhuriyet sevdalısı halkımızın yürüyüşüdür" dedi.



- Antalya