CHP, Abant'ta kampa girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP, Abant'ta kampa girdi

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Politika
CHP, Abant'ta kampa girdi

CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu Abant'ta başladı.

BOLU (AA) - CHP Tbmm Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu Abant'ta başladı.

Büyük Abant Oteli'nde düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Toplantıda iki gün boyunca ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini aktaracak.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açılışta, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze töreni nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya saat 14.30'dan itibaren katılacağını söyledi.

Çalışmalarına sunumlar ve diğer gündem maddeleri ile devam edeceklerini belirten Altay, Asiltürk'ün ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Toplantının ilk oturumunun ardından Altay'ın basın toplantısı düzenleyerek çalışmaları değerlendirmesi bekleniyor.

Değerlendirme toplantısı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına kadar basına kapalı devam edecek.

CHP, Abant'ta kampa girdi

CHP, Abant'ta kampa girdi

CHP, Abant'ta kampa girdi

CHP, Abant'ta kampa girdi

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
Paris Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi TBMM'de

Paris Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Teklifi TBMM'de

 Yeni yasama yılı başladı

Yeni yasama yılı başladı

 Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi TBMM'de (4)

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi TBMM'de (4)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Özge Özder Gülben Ergen
Spor Balotelli Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP, Abant'ta kampa girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:20:57. #1.17#