CHP 98 yaşında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP 98 yaşında

CHP 98 yaşında
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de CHP'nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde'de CHP'nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende CHP İl Başkanı Erhan Adem Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adem, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin tarihin en köklü dönüşümü olan egemenliğin kaynağını ulusta bulan Cumhuriyetin kurucusu olduğunu söyledi.

Aydınlanmayı başlatan, devrimlerin öncüsü, Atatürk'ün en büyük eserlerinden biri olma özelliğine sahip partinin, kuruluşun ve ulusal kurtuluşun partisi olarak Cumhuriyetin ve devletin ebedi bekçisi olduğuna dikkati çeken Adem, şunları kaydetti:

"Partimizin kuruluş felsefesi tam bağımsızlık, halk iradesi, yurttaş özgürlüğüne ve modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma üzerine kuruludur. Patimiz güçlü tarihsel birikimi ve kuruluş misyonuyla her zaman ulusun ve devletin çıkarlarını gözetmeyi vazife bilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, çağdaş ve adaletli bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşayacaktır. Partimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İnönü'yü, Bülent Ecevit'i ve diğer önceki genel başkanlarımızı saygı ile anıyor, emek veren tüm partililerimize saygılarımı sunuyorum."

CHP 98 yaşında
CHP 98 yaşında
CHP 98 yaşında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı
Rum Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün anlatıldığı kitabı toplama kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Hulusi Akar Faik Öztrak Devlet Bahçeli
Magazin Derya Baykal Derya Şensoy Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Mergim Berisha Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP 98 yaşında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.09.2021 10:23:36. #1.13#

title