CHP, 96. Kuruluş yıldönümünü kutluyor

09.09.2019 12:49

CHP'nin 96. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Adıyaman İl Teşkilatı tarafından Atatürk Büstüne çelenk bırakıldı.



Adıyaman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Büstüne İl Başkan Yardımcısı Güner Şahin tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Başkan Yardımcısı Sevinç Yıldırım tarafından basın açıklaması yapıldı.



Sevinç Yıldırım, CHP'nin 96 yıldır cumhuriyetin, demokrasinin ve aydınlık bir Turkiye'nin savunucusu olduğunu dile getirerek, "Ulkenin ilk siyasi partisi olan 'Halk Fırkası', Ataturk tarafından kuruldu. Atatürk kuruluş yıllarında Halk Fırkasının temel felsefelerinden birini oluşturacak, 'Bence, bizim milletimiz birbirinden çok farklı menfaatleri takip edecek ve bundan dolayı da mücadele halinde buluna gelen çeşitli sınıflara malik değildir. Memleketteki sınıflar birbirlerine lazım olan ve birbirlerini tamamlayıcı ve bütünleyici mahiyettedir. Onun için de Halk Fırkası bütün sınıfların haklarını, yükselme sebeplerini ve saadetini sağlamak yolunda çalışmalarda bulunacaktır' demiştir.



Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Atatürk yaptığı konuşmada, Halk Fırkası'nın sınıf temeli üzerine kurulmayacağını, sınıf ayrımı yapılamayacağını ve tüm sınıfları kapsayan bir parti olacağını belirtmektedir.



Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin teminatı, halkın cagdas yarınlarının garantisi, düşüncenin, ifadenin, inancın, kültürün, sosyal yaşamın nabzı, Ataturk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu, cagdaslasma ve ulusal kalkınmanın temsilidir. Cumhuriyet Halk Partisi bugünün emekçisi, çağdaş yarınların mimarıdır. CHP zor günlerin partisidir. Ülkemizin yine bu zor günlerde CHP'ye ihtiyacı olduğunu biliyor ve bu bilinçle Ülkemizin ve halkımızın hizmetinde olmaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA