CHP, 71 yıl sonra Alaşehir'de başkanlığı devraldı

71 yıl sonra gelen başkanlığı dualarla devraldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl sonra CHP'li adayın kazandığı belediye başkanlığı düzenlenen törenle devralındı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonra Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 71 yıl sonra CHP'li aday seçimi kazandı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP İlçe Lokalinde başlayıp bando eşliğinde partililer ve vatandaşlarla birlikte İlçe Seçim Kuruluna yürüyerek buradan mazbatasını aldı. Mazbata alınmasının ardından Belediye Meclis üyeleriyle Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'na çıkan Öküzcüoğlu, teşekkür konuşması öncesi eşi Selen Öküzcüoğlu ve partililerle zeybek oynadı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Alaşehir İlçe Müftüsü Necati Kara tarafından dua edildi.

Öküzcüoğlu, yaptığı konuşmasında, "17 ay boyunca yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını aldık. Bu süreçte bana verdiğiniz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alaşehir için, sizler için mesai nedir bilmeden çalışacağım. Sizlere layık olmaya çalışacağım." dedi.

Törenin ardından Alaşehir Belediyesine geçen Öküzcüoğlu ve meclis üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu tarafından karşılandı. Tüm belediye çalışanlarının ellerini sıkan Öküzcüoğlu Belediye Başkanlığı görevini İbişoğlu'ndan devraldı. Öküzcüoğlu'na CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz tarafından Kuran-ı Kerim, Atatürk portresi ve Türk bayrağı hediye edildi.

Kaynak: İHA