CHP 70 Belediye Başkan Adayını Daha Belirledi

CHP'de bugün yapılan MYK ve PM toplantılarında 70 belediye başkan adayı belirlendi. CHP'nin bugün açıklanan adaylarla birlikte toplamda 698 belediye başkan adayı belli oldu.

Bugüne kadar yapılan 5 Parti Meclisinde 437'si ilçe, 150'si belde, 43'ü il olmak üzere toplam 630 belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayan CHP'de bugün yapılan MYK ve PM toplantılarında 70 belediye başkan adayı belirlendi. Belirlenen adayların isimleri ise şöyle:

"1 Adıyaman Besni Çakırhüyük PM6 Hüseyin Gürer

2 Aksaray Eskil PM 6 Yakup Gök

3 Aksaray Merkez Topakkaya PM 6 Battal Akçay

4 Aksaray Merkez Bağlıkaya PM 6 Recep Özkök

5 Aksaray Gülağaç Saratlı PM 6 Zeki Türker (CHP Belediyesi)

6 Amasya Merkez PM 6 Arife Serpil Saraçoğlu

7 Amasya Taşova PM 6 Ömer Özalp

8 Antalya Kepez PM 6 Murat Dinç

9 Balıkesir Edremit PM 6 Selman Hasan Arslan (CHP Belediyesi)

10 Balıkesir Marmara PM 6 Yakup Aksu

11 Bartın Merkez PM 6 Mehmet Arslan

12 Bartın Amasra PM 6 Recai Çakır

13 Bingöl Karlıova PM 6 Ahmet Karabulak

14 Bingöl Merkez Ilıcalar PM 6 Abdulmelik Kocihan

15 Bingöl Merkez Sancak PM 6 Cevdat Keskin

16 Bitlis Güroymak PM 6 Mehmet Şefik Aysoy

17 Bitlis Hizan PM 6 Servet Özdemir

18 Bolu Mengen Gökçesu PM 6 Niyazi Dedeoğlu (CHP Belediyesi)

19 Çankırı Çerkeş PM 6 Erdoğan Çubukçuoğlu

20 Denizli Honaz PM 6 Yüksel Kepenek

21 Denizli Babadağ PM 6 Ali Atlı

22 Diyarbakır Büyükşehir PM 6 Veysi Aghan

23 Diyarbakır Bağlar PM 6 Hebun Kaplan

24 Diyarbakır Bismil PM 6 Selim Yılmaz

25 Diyarbakır Kocaköy PM 6 Muhyettin Çelik

26 Elazığ Palu PM 6 Adnan Karadağ

27 Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu

28 Erzincan Çayırlı PM 6 Nihat Alptekin

29 Erzincan Refahiye PM 6 Yavuz Dumanlı

30 Erzincan Tercan PM 6 Derya Kırdım

31 Erzincan Kemah PM 6 Ali Sin

32 Erzincan İliç PM 6 Gökmen Yıldırım

33 Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice

34 Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik PM 6 Kadri Zeydan

35 Hakkari Merkez Durankaya PM 6 Naci Erik

36 İzmir Kemalpaşa PM 6 Rıdvan Karakayalı

37 İzmir Aliağa PM 6 Özcan Durmaz

38 İzmir Kınık PM 6 Ahmet Özkan

39 İzmir Ödemiş PM 6 Muhittin Cumhur Şener

40 Kahramanmaraş Ekinözü PM 6 Fatih Vicdan

41 Kars Merkez PM 6 Taner Toraman

42 Kastamonu Merkez PM 6 Mustafa Öztürk

43 Kırıkkale Çelebi PM 6 Oktay Babadağ

44 Kırıkkale Merkez Hacılar PM 6 Necati Koyuncu

45 Konya Kulu PM 6 Galip Polat

46 Kütahya Simav PM 6 Gülcan Bütün

47 Mersin Aydıncık PM 6 Abdullah Servili

48 Mersin Çamlıyayla PM 6 İslam Sarı

49 Muğla Yatağan PM 6 Halil Arslan (CHP Belediyesi)

50 Muğla Ortaca PM 6 Mehmet Sertkaya (CHP Belediyesi)

51 Muğla Köyceğiz PM 6 Hüseyin Erol

52 Muş Merkez Konukbekler PM 6 Fikret Güler

53 Nevşehir Merkez Nar PM 6 Remziye Tok

54 Nevşehir Kozaklı PM 6 Bülent Öcal

55 Nevşehir Hacıbektaş PM 6 Arif Yoldaş Altıok

56 Niğde Merkez Alay PM 6 Ahmet Demirbaş

57 Niğde Merkez Bağlama PM 6 Göksal Afşar

58 Niğde Merkez Kiledere PM 6 Yunus Karakaya

59 Ordu İkizce PM 6 Mustafa Kaynar

60 Ordu Altınordu PM 6 Birol Yılmaz

61 Sivas Doğanşar PM 6 Erdal Öztürk

62 Şırnak Silopi Başverimli PM 6 Süleyman Bayrak

63 Şırnak İdil Karalar PM 6 Ekrem Sağlam

64 Tokat Zile PM 6 Şükrü Sargın

65 Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün

66 Trabzon Tonya PM 6 Şuaib Aydın

67 Yalova Merkez Kadıköy PM6 Taner Ozan

68 Yalova Çınarcık Esenköy PM 6 Hıdır Hanoğlu

69 Yozgat Boğazlıyan Sırçalı PM 6 Hacı Mustafa Dilek

70 Yozgat Boğazlıyan Ovakent PM 6 Arif Şahingöz." - ANKARA

Kaynak: İHA