CHP 70 Belediye Başkan Adayını Daha Belirledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bugün toplam 70 adayımızı açıklıyoruz. Adaylar arasında 1 Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bulunuyor: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız: Veysi Aghan. 4 ilimiz bulunmakta. Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın: Mehmet Arslan, Kars: Taner Toraman, Kastamonu: Mustafa Öztürk. Bugün açıkladığımız adaylarla birlikte toplamda 698 adayımızı açıklamış olduk. Bunların 16'sı Büyükşehir ve 28'i il belediye başkan adayı" dedi.

CHP'nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Önce CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. MYK'da belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından Parti Meclisi toplantısı gerçekleşti. Bugüne kadar yapılan 5 Parti Meclisinde 437'si ilçe, 150'si belde, 43'ü il olmak üzere toplam 630 belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayan CHP'de bugün yapılan MYK ve PM toplantılarında 70 belediye başkan adayı belirlendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun yaptığı açıklamada, "Bugün toplam 70 adayımızı açıklıyoruz. Adaylar arasında 1 Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bulunuyor: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız: Veysi Aghan. 4 ilimiz bulunmakta. Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın: Mehmet Arslan, Kars: Taner Toraman, Kastamonu: Mustafa Öztürk. Bugün açıkladığımız adaylarla birlikte toplamda 698 adayımızı açıklamış olduk. Bunların 16'sı Büyükşehir ve 28'i il belediye başkan adayı" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin milletin huzur ve refah aradığı seçimler olduğunu vurgulayan Torun, "CHP şehirlerin belediyelerine değil, yerelden ülkenin huzurunu tesis etmeye aday. Bu bir yerel seçimdir. Bu seçimi genel seçim havasına sokmak istiyorlar. Kendilerine başkan seçimi çıtaları koyuyor, çıtanın altına düşerse meşruiyetleri sarsılır diye kaygıya kapılıyorlar" dedi.

"Yetki kurullar değerlendirecek"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Torun, İzmir adayının ne zaman açıklanacağı ve Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine, "Çalışmalarımız devam ediyor. Belli bir planlama dahilinde çalışıyoruz. Önümüzdeki PM Toplantımızda yine Büyükşehir il ilçe belde belediyelerimizi açıklayacağız. Çalışmalarımızın sonuna geldik. Aziz Kocaoğlu Büyükşehir Belediye başkanımız. Kendisi basın aracılığıyla bu seçimde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Şimdi kendisi tekrar aday adayı olmaya karar verdiğini ifade etti. Yetki kurullar değerlendirecek ve önümüzdeki süreçte de gerekli açıklamayı yapacaktır" yanıtını verdi.

İYİ Parti ile yürütülen işbirliği süreci hatırlatılarak, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bu hafta bir araya gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Torun, "Her an gelebilirler. Zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyorlar. Kendileri takdir ettiklerinde önümüzdeki günlerde de tekrar bir araya gelebilirler" dedi.

Celal Doğan'ı Gaziantep'e CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı mı?

Celal Doğan'ı Gaziantep'te CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olacağı konusunda medyaya yansıyan iddiaların sorulması üzerine Torun, "Gaziantep yaptığımız ittifak görüşmeleri çerçevesinde İyi Parti tarafından büyükşehir adayı değerlendirilecek. Celal Doğanın adaylığı da zaman zaman kamuoyunda gündeme geliyor. Ama henüz konuşulmuş üzerinde değerlendirme yapılmış bir konu değil"açıklamasında bulundu.

Bodrum adayıyla ilgili soruya ise Torun, "İttifak görüşmelerimizi sonlandırmak üzereyiz. Görüşmeler esnasında belli değerlendirmeler yapılıyor. Şu anda Bodrum konusunda netlik oluşmadı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA