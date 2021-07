CHP, 40 kişilik heyet ile Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Bu ülkenin kaynakları hepimize fazlasıyla yeter. Sorunlarımızın çözümü ve milletimizin iradesine bağlı. Eğer o irade iyi yapmayanı göndermiyorsa, iyi yapanı getiremiyorsa orada bir eksiklik vardır." dedi.

Milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyetle başlattıkları Karadeniz turunun üçüncü gününde Trabzon'a gelen Torun, Trabzon Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Burada Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk'le muhtarların sorunlarını görüşen Torun, yaptığı açıklamada, her zaman muhtarların yanında olduklarını belirtti.

Muhtarların sorunlarıyla ilgilendiklerinin altını çizen Torun, "Bu ülkenin kaynakları hepimize fazlasıyla yeter. Sorunlarımızın çözümü ve milletimizin iradesine bağlı. Eğer o irade iyi yapmayanı göndermiyorsa, iyi yapanı getiremiyorsa orada bir eksiklik vardır. Demokrasi bir mücadeledir. Bir takım tutar gibi bir anlayış yoktur." diye konuştu.

"Hepimizin amacı bu ülkede karşılıklı anlayışla sorunları çözülmüş bir şekilde yaşamak" diyen Torun, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızın da bu anlamda sorunları var. Her gittiğimiz yerde mutlaka muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Muhtarlarımız maalesef hala sorunlar yumağı şeklinde. Bütün seçilmişlerin birleşik oy pusulası var, muhtarların yok. Sonuçta muhtarların bir kurumsal yapısı varsa onun da seçilirken aynı kurumsal yapı içerisinde olması lazım. Her muhtarın bir yanında çalışanı, yardımcısı olmalı. Siz de vatandaşa hizmet makamısınız. Belki çözümü noktasında elinizde çok fazla imkanınız yok ama çözüme yetkiniz var. Bunun da kurumsal olarak daha iyi noktaya taşınması lazım. Biz bunun savunucusuyuz. Bu hakkınızı alana kadar her yerde dile getireceğiz."

"İnşallah iktidara geldiğimizde bir muhtarlık yasasını çıkaracağız."

İktidar olduklarında ilk işlerinden birinin muhtarlık kurumunu mutlaka saygın, etkili ve toplum nezdinde çözüm noktası haline getirmek olduğunu savunan Torun, "Toplumun en acil, en önemli sorunlarını kucaklayıp çözüm noktasını bulabilirsen senin de o toplum nezdinde kurumsal bir yapın olur. Sorunlarınızın üzerinde duruyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde bir muhtarlık yasasını çıkaracağız. 80 küsur maddede ayrı ayrı yerlerde değil bir muhtarlık kanunu olarak yasada toplayacağız. Hepimizin derdi bu ülkede refah içinde, huzur içinde yaşamak. Bu anlamda içinde bulunduğumuz durumu iyi anlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Sorunların çözümü için 5 yıla ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Torun, "Biz diyoruz ki bu sorunları çözeriz. Çözülmeyecek sorun yok, 5 yıla ihtiyacımızı var. Bu yetkiyi bize 5 yıl için verirseniz çözemezsek zaten tutar atarsınız. Biz 5 yıl içerisinde çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını düşünüyoruz. Bu ülkenin kaynakları ülkenin sorunlarını çözer. Çözeceğiz de. Akıl, bilgi, teknoloji var ama biz her şey var ama helva yapamıyoruz. Yoksul sayımız artıyor, hala yoksullara yaptığımız yardımla övünüyoruz. Yoksulluğu bitirerek övünmemiz lazım." diye konuştu.

Torun ve beraberindekiler daha sonra Kunduracılar Sokağı ve Uzunsokak'ta esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik