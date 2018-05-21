CHP 27. Dönem İzmir Milletvekili Aday Listesi! CHP İzmir Milletvekili Adayları Kim Oldu?

CHP 27. Dönem İzmir Milletvekili Aday Listesi! CHP İzmir Milletvekili Adayları Kim Oldu?

CHP milletvekili aday listesi açıklandı. Peki CHP'nin 27.dönem İzmir milletvekili adayları kim oldu? İşte CHP'nin İzmir milletvekili aday listesi...

İZMİR 1.BÖLGE

AHMET TUNCAY ÖZKAN

MURAT BAKAN

ÖZCAN PURÇU

KANİ BEKO

MEHMET ALİ ÇELEBİ

TACETTİN BAYIR

EDNAN ARSLAN

SEFER İPEKLİ

KAZIM UMDULAR

NİLAY KÖKKILINÇ

EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA

DEVRİM BARIŞ ÇELİK

ZEKİYE SEDA SÖNMEZ

ŞENER AKDEMİR

İZMİR 2. BÖLGE

KEMAL KILIÇDAROĞLU

SELİN SAYEK BÖKE

KAMİL OKYAY SINDIR

ATİLA SERTEL

SEVDA ERDAN KILIÇ

MAHİR POLAT

BEDRİ SERTER

İDRİS YAVUZYILMAZ

ALİ ENGİN

SALİH ÖZÇİFÇİ

MEHMET BİRLİK

ONUR KADİR ERYÜCE

HATİCE ZEYBEK

EBRU OKAY

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et