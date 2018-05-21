CHP 27. Dönem İzmir Milletvekili Aday Listesi! CHP İzmir Milletvekili Adayları Kim Oldu?
CHP milletvekili aday listesi açıklandı. Peki CHP'nin 27.dönem İzmir milletvekili adayları kim oldu? İşte CHP'nin İzmir milletvekili aday listesi...
İZMİR 1.BÖLGE
AHMET TUNCAY ÖZKAN
MURAT BAKAN
ÖZCAN PURÇU
KANİ BEKO
MEHMET ALİ ÇELEBİ
TACETTİN BAYIR
EDNAN ARSLAN
SEFER İPEKLİ
KAZIM UMDULAR
NİLAY KÖKKILINÇ
EZGİ DENİZ DENİZ URUNGA
DEVRİM BARIŞ ÇELİK
ZEKİYE SEDA SÖNMEZ
ŞENER AKDEMİR
İZMİR 2. BÖLGE
KEMAL KILIÇDAROĞLU
SELİN SAYEK BÖKE
KAMİL OKYAY SINDIR
ATİLA SERTEL
SEVDA ERDAN KILIÇ
MAHİR POLAT
BEDRİ SERTER
İDRİS YAVUZYILMAZ
ALİ ENGİN
SALİH ÖZÇİFÇİ
MEHMET BİRLİK
ONUR KADİR ERYÜCE
HATİCE ZEYBEK
EBRU OKAY