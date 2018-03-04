CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'na Doğru

CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda delege onayına sunulacak tüzük taslağı, il başkanlarının katıldığı toplantıda değerlendirildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 7 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda söz alan yaklaşık 70 il başkanı tüzükle ilgili görüşlerini aktardı.

Tüzük çalışmalarına desteklerini ifade eden il başkanlarından bazılarının, yerel seçimlerde ve milletvekili seçimlerinde aday belirleme yönteminin il başkanlarına bırakılması önerisi dikkati çekti.

Bazı il başkanları ise tüzük taslağında yer alan "Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin bir kısmının Parti Meclisince (PM) belirlenmesi" maddesinin demokratik bir tavır olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Ön seçim kosunun da gündeme geldiği toplantıda, aday belirlemede bu yöntemin önemine işaret edildi.

İl başkanlarının görüş ve önerilerini zaman zaman not alarak dinleyen Kılıçdaroğlu, taleplerin değerlendirileceğini kaydetti.

Yeniden değerlendirilecek

Çalışmalarından dolayı il başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, CHP'nin projelerinin halka daha iyi anlatılmasını ve seçimlere hazır olunmasını istedi.

Bu toplantının ardından, tüzüğe yönelik getirilen önerilerin Tüzük Komisyonu tarafından yeniden değerlendirileceği ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun onayıyla da kurultaya sunulacağı bildirildi.