CHP, 14 parti ile bayramlaştı

CHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla aralarında AK Parti ve MHP'nin de bulunduğu 14 partinin temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

CHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla aralarında AK Parti ve MHP'nin de bulunduğu 14 partinin temsilcileri ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ile Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir'den oluşan CHP heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla AK Parti, Demokratik Sol Parti, Vatan Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Genç Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. CHP'li Karabıyık, görüşmelerde, siyasi parti temsilcilerinin bayramını kutlayıp, Filistin'de yaşanan katliamın sona ermesi dileğinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU