CHP 12 ilçede AK Parti'nin önüne geçti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki oy dağılımına göre, CHP Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Çekmeköy, Bahçelievler, Tuzla, Beykoz ve Şile'de AK Parti'nin önüne geçti.

CHP 12 ilçede AK Parti'nin önüne geçti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki oy dağılımına göre, CHP Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Çekmeköy, Bahçelievler, Tuzla, Beykoz ve Şile'de AK Parti'nin önüne geçti.

Kaynak: Dunya.com

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