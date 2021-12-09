CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı açıklama yapacak

CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

CHP'den yapılan açıklamada, 81 ilde kent meydanlarında yapılacak ortak basın açıklamasının, yarın saat 11.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın okuduğu basın açıklaması metninin videosu da eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

CHP örgütleri, ortak açıklama sonrası 81 il meydanında açıklama metni ile "Benim Hakkım" isimli broşürü dağıtacak.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet