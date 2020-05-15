Cho Jae-wan'ın FC Seoul'a Attığı Harika Topuk Golü Pazar günü oynanan K League maçonda, Cho Jae-wan Gangwon FC formasıyla harika bir gol atıyor. Gangwon FC'nin FC Seoul'u 3-1 mağlup ettiği maçta 24 yaşındaki oyuncu 85. dakikada ceza sahası içinde buluştuğu topta çok şık bir topuk vuruşuyla rakip kaleciyi mağlup ediyor.

Pazar günü oynanan K League maçonda, Cho Jae-wan Gangwon FC formasıyla harika bir gol atıyor. Gangwon FC'nin FC Seoul'u 3-1 mağlup ettiği maçta 24 yaşındaki oyuncu 85. dakikada ceza sahası içinde buluştuğu topta çok şık bir topuk vuruşuyla rakip kaleciyi mağlup ediyor. Kaynak: Dugout