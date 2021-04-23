Chloe Loughnan Meksika tatiline devam ediyor

Chloe Loughnan Meksika tatilinden çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor. İrlandalı model, kırmızı mayosuyla çektirdiği kareyle övgü aldı. İşte detaylar...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Meksika tatiline devam ediyor. İrlandalı model, kırmızı mayosuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor. Loughnan kareye, "Kumlu ve harika hissediyorum. Etrafta gezinen iguanalar var" diye yazdı. Modelin, güzelliği ve fitliği takipçilerinden övgü aldı. Loughnan, son günlerde paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor.

Kaynak: Snob Magazin