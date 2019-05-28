China Morning Post: ABD - Çin görüşmeleri çıkmaza girdi

– China Morning Post'a göre, son aşamaya gelindiğinde ABD'nin yeni taleplerde bulunması, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini çıkmaza soktu.

China Morning Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yeni talepleri, Çin'in politik ve sosyal istikrarını doğrudan etkileyecek. Çin'in zaten ABD'nin ek gümrük vergileri nedeniyle tepkili olduğunu belirten kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin "henüz bir anlaşmaya hazır olmadığını" ve "Çin mallarına yönelik ek gümrük vergilerinin kolaylıkla daha da üst seviyelere çekilebileceğini" söylemesinin, görüşmelerin olumlu gelişimini kötü etkilediğini savundular.

Kaynak: DHA