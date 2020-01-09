Chin Chin'de Barbaros'a alkışlar yağdı

09.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:41

"Mabedimde Bekliyorum" şarkısıyla hayranlarını selamlayan Barbaros gece boyunca repertuvarındaki sevilen yerli ve yabancı şarkıları söyledi. Şarkının ardından Barbaros " Bugün Chin Chin'deki ilk sahneme çıkıyorum. Beni yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum" diyerek şarkılarına devam etti.



