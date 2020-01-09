Chin Chin'de Barbaros'a alkışlar yağdı
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Chin Chin'de Barbaros'a alkışlar yağdı

İşletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin Restaurant'ta başarılı şarkıcı Barbaros sahne aldı

09.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:41
Chin Chin'de Barbaros'a alkışlar yağdı

"Mabedimde Bekliyorum" şarkısıyla hayranlarını selamlayan Barbaros gece boyunca repertuvarındaki sevilen yerli ve yabancı şarkıları söyledi. Şarkının ardından Barbaros " Bugün Chin Chin'deki ilk sahneme çıkıyorum. Beni yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum" diyerek şarkılarına devam etti.

Kaynak: Snob Magazin

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